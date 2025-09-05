Де Поль о Месси: «Лучшее, что у него останется, когда он решит больше не возвращаться в сборную, – это то, что все выиграл и сделал многих людей счастливыми»
Родриго Де Поль высказался про Лионеля Месси.
Нападающий сборной Аргентины сделал дубль в матче против команды Венесуэлы (3:0) в квалификации ЧМ-2026.
«Он играет за сборную уже 20 лет. И приближается завершение его игры за команду. Такова жизнь.
Лучшее, что у него останется, когда он решит больше не возвращаться в сборную, – это то, что полностью выложился, все выиграл и сделал многих людей счастливыми», – сказал полузащитник Родриго Де Поль, который является партнером Лионеля Месси в сборной и в «Интер Майами».
Нули России с Иорданией – как вам?18644 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости