Де Поль о Месси: «Лучшее, что у него останется, когда он решит больше не возвращаться в сборную, – это то, что все выиграл и сделал многих людей счастливыми»

Родриго Де Поль высказался про Лионеля Месси.

Нападающий сборной Аргентины сделал дубль в матче против команды Венесуэлы (3:0) в квалификации ЧМ-2026.

«Он играет за сборную уже 20 лет. И приближается завершение его игры за команду. Такова жизнь.

Лучшее, что у него останется, когда он решит больше не возвращаться в сборную, – это то, что полностью выложился, все выиграл и сделал многих людей счастливыми», – сказал полузащитник Родриго Де Поль , который является партнером Лионеля Месси в сборной и в «Интер Майами ».