Месси прервал серию из 4 матчей без голов за Аргентину. Форвард забил за сборную впервые с октября 2024 года

Лионель Месси прервал серию из 4 матчей без голов за сборную Аргентины.

Нападающий аргентинской команды сделал дубль в игры против сборной Венесуэлы (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

Таким образом, Лионель Месси прервал серию из четырех матчей без голов за сборную и отличился за национальную команду впервые с октября 2024 года.

Тогда сборная Аргентины переиграла команду Боливии (6:0), а Месси сделал хет-трик.

После этого Месси не забил в матчах против Парагвая (1:2), Перу (1:0), Чили (0:1) и Колумбии (1:1).