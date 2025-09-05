  • Спортс
  • Скалони о Месси после 3:0 с Венесуэлой: «Он не поедет в Эквадор. Лео сильно перегружен, его стоило заменить, но из-за эмоциональности матча он этого не сделал»
Скалони о Месси после 3:0 с Венесуэлой: «Он не поедет в Эквадор. Лео сильно перегружен, его стоило заменить, но из-за эмоциональности матча он этого не сделал»

Лионель Скалони рассказал, что Лионель Месси не сыграет с Эквадором.

Аргентина разгромила Венесуэлу (3:0) в матче отбора ЧМ-2026. Месси провел, возможно, последний домашний матч за сборную и сделал дубль. В следующем туре Аргентина сыграет с Эквадором

«По игре Лео мало что можно сказать… Он не поедет в Эквадор, Лео выглядел уставшим и должен был быть заменен, но не сделал этого из-за эмоциональности матча и потому, что мы уже заранее договорились, что он проведет всю игру.

Он был сильно перегружен после матча, так что в Эквадор он не поедет, и, думаю, он заслужил провести несколько дней со своей семьей».

О слезах Месси перед матчем

«Что Лео был взволнован – мне сказали об этом позже. Здорово, что это произошло.

Очень трудно удержаться там, где мы сейчас, в такой прекрасной и позитивной ситуации. Я только что говорил, что мне не нравится оглядываться назад, но если я это сделаю, то начинаю думать о том, через сколько всего пришлось пройти, чтобы люди могли наслаждаться этим. Хотелось бы, чтобы это продолжалось…

Мы поддерживаем определенный уровень, и пусть это доставляет радость, но в какой-то момент это закончится. Надеюсь, что люди будут и дальше поддерживать нас так же», – сказал главный тренер сборной Аргентины. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Olé
