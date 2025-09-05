Тамерлан Мусаев поддержал идею о литературе для футболистов: «Люблю читать. Если книга интересная, обязательно прочитаю»
Тамерлан Мусаев выступил за создание переченя литературы для футболистов.
Форвард ЦСКА ответил на вопрос, поддерживает ли он создание списка книг для молодых игроков, о чем ранее рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Да, люблю читать. Если книга интересная, обязательно прочитаю.
Мама очень любила литературу, поэтому и у меня интерес был. В детстве я много читал, сейчас, конечно, меньше», – сказал Мусаев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
