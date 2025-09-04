Александр Максименко: «Для меня футбол – не работа, а удовольствие, особо не устаю. Есть зависимость от соцсетей – стараюсь бороться»

Александр Максименко заявил, что не устает от футбола.

– Как вы проводите время вне футбола? Как отвлекаетесь от футбола? Любимое хобби?

– В летнее время люблю гулять в парке с собакой. Но в последнее время график плотный, особо не отвлекаешься. Для меня футбол – это не работа, а получение удовольствия. Поэтому я особо не устаю.

– Вы говорили, что довольно много начали читать. Какую книгу вы прочитали последней?

– Последней прочитанной книгой является «Кремлевская школа переговоров».

– Вы начинали знакомство со спортом с волейбола. Сейчас играете в свободное время?

– В отпуске могу играть в пляжный волейбол.

– Вратари не самые известные люди в футболе. Часто ли вас узнают на улице? Как относитесь к славе?

– У меня нет славы. Поэтому никак не отношусь.

– Социальные сети – как часто пользуетесь? Есть ли зависимость?

– Зависимость от социальных сетей есть. Я стараюсь с ней бороться.

– Какая у вас главная цель в жизни?

– Оставаться человеком, – сказал вратарь «Спартака » и сборной России.