Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
Министр просвещения РФ поддержал идею введения перечня книг для футболистов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке перечня книг для молодых футболистов.
«Думаю, что футболистам это нужно. Надо посмотреть, какие книги будут в перечне. А может быть, стоит и фильмы добавить.
Думаю, это очень правильно. Главное, чтобы были хорошие и интересные книги, чтобы футболисты могли переключиться, отдохнуть, прочитать хорошее произведение.
Но это не должно быть принудительной мерой, должно быть по желанию», – сказал Сергей Кравцов.
