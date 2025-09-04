Дегтярев о книгах для футболистов: «Всем спортсменам надо читать. Обязаловки не будет. Может, сделаем передвижную библиотеку, чтобы за каждой сборной ездил автомобиль»
Ранее министр спорта РФ рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.
«Не только футболистам надо читать. Всем спортсменам. И не только читать. Надо слушать ученых, писателей, государственных деятелей. Я выступаю за то, что надо развиваться.
Никакой обязаловки не будет. Мы с РФС и другими федерациями готовы обсудить перечень, может быть, сделать передвижную библиотеку, чтобы за каждой сборной ездил специальный автомобиль с книжками, чтобы можно было после тренировки почитать. А то некоторые возбудились, другие начали вспоминать советское прошлое. Никакой обязаловки, но книжки, повторюсь, читать надо.
Я сам читаю все подряд. Люблю исторические книги читать, чего и всем советую. И русскую читаю литературу, и зарубежную, и современную, и классическую», – сказал Дегтярев.