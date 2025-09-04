Макеев о списке литературы для футболистов: «Некоторым парочку книжечек будет полезно прочитать. Я бы «Три товарища» посоветовал»

Евгений Макеев оценил идею создать перечень литературы для футболистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.

«Некоторым футболистам будет полезно прочитать парочку книжечек. Особенно подрастающему поколению, почему нет?

Наверное, не стоит вводить это как что-то обязательное. Но прочтение книг – это нормально. Я бы посоветовал произведение «Три товарища», – сказал бывший защитник «Спартака ».

«Три товарища» – роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.