Макеев о списке литературы для футболистов: «Некоторым парочку книжечек будет полезно прочитать. Я бы «Три товарища» посоветовал»
Евгений Макеев оценил идею создать перечень литературы для футболистов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.
«Некоторым футболистам будет полезно прочитать парочку книжечек. Особенно подрастающему поколению, почему нет?
Наверное, не стоит вводить это как что-то обязательное. Но прочтение книг – это нормально. Я бы посоветовал произведение «Три товарища», – сказал бывший защитник «Спартака».
«Три товарища» – роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
