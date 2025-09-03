  • Спортс
  • Фетисов о перечне книг для футболистов: «У нас не было никаких списков, все хорошо учились, воспитывались в семье. Футболисты – особенные?»
Фетисов о перечне книг для футболистов: «У нас не было никаких списков, все хорошо учились, воспитывались в семье. Футболисты – особенные?»

Вячеслав Фетисов высказался об идее ввести перечень книг для футболистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых футболистов.

«Лига должна принимать решение, что им делать со своими футболистами. Это их прерогатива.

У нас не было никаких списков книг, все хорошо учились, воспитывались в семье – нам не нужны были дополнительные перечни и рекомендации от руководителей.

Футболисты – особенные ребята? Может, министру стоит объяснить, что он имел в виду», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.  

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
