Фетисов о перечне книг для футболистов: «У нас не было никаких списков, все хорошо учились, воспитывались в семье. Футболисты – особенные?»
Вячеслав Фетисов высказался об идее ввести перечень книг для футболистов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых футболистов.
«Лига должна принимать решение, что им делать со своими футболистами. Это их прерогатива.
У нас не было никаких списков книг, все хорошо учились, воспитывались в семье – нам не нужны были дополнительные перечни и рекомендации от руководителей.
Футболисты – особенные ребята? Может, министру стоит объяснить, что он имел в виду», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
