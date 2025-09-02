Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
Дмитрий Свищев оценил отказ Дугласа Сантоса от спортивного гражданства России.
Защитник «Зенита», ранее принявший российское спортивное гражданство, получил вызов в сборную Бразилии и принял его.
Таким образом, он вновь стал легионером в Мир РПЛ.
«Это дискредитирует, прежде всего, самого игрока и демонстрирует его «продажность».
Он может поменять гражданство в любой момент ради денег, поэтому надо внимательнее относиться к тому, как мы выдаем российские паспорта.
Считаю это безобразным поведением. Впредь будем тщательнее разбирать подобные ситуации», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
