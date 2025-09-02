Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»

Дмитрий Свищев оценил отказ Дугласа Сантоса от спортивного гражданства России.

Защитник «Зенита », ранее принявший российское спортивное гражданство, получил вызов в сборную Бразилии и принял его.

Таким образом, он вновь стал легионером в Мир РПЛ .

«Это дискредитирует, прежде всего, самого игрока и демонстрирует его «продажность».

Он может поменять гражданство в любой момент ради денег, поэтому надо внимательнее относиться к тому, как мы выдаем российские паспорта.

Считаю это безобразным поведением. Впредь будем тщательнее разбирать подобные ситуации», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .