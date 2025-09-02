  • Спортс
  • Медведев об интервью Клаудиньо: «Очередной пример, когда слова переворачивают, чтобы сделать «жареное». Там прозвучало только то, что Россия исключена из европейского футбола»
35

Медведев об интервью Клаудиньо: «Очередной пример, когда слова переворачивают, чтобы сделать «жареное». Там прозвучало только то, что Россия исключена из европейского футбола»

Александр Медведев считает, что СМИ неправильно истолковали слова Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».

«Я внимательно посмотрел, что именно сказал Клаудиньо и как это потом подали. Это очередной пример, когда слова переворачивают в удобном стиле, чтобы сделать «жареное».

Я лично связался с Клаудиньо и получил информацию из его уст. Там прозвучало только то, что с начала специальной военной операции Россия оказалась исключена из европейского футбола. Это печально, и спорить с этим никто не будет», – сказал советник председателя правления «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Фонтанка»
