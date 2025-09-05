Николай Ларин: «Я сторонник жесткого лимита. На месте Пруцева играет Мартинс, но Данил не слабее. Если все клубы будут частными, лимит можно отменять»

Николай Ларин поддерживает ужесточение лимита.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

«Всегда был сторонником более жесткого лимита.

Если взять пример Пруцева, то на его месте [в «Спартаке»] играет Мартинс. Не считаю, что Данил слабее его. И он совершенно спокойно играл бы, если бы на этой позиции не было Кристофера . Поэтому этот лимит позволит большему количеству россиян проявить себя в РПЛ .

Единственное – частные клубы, такие как «Краснодар » и «Акрон », по идее должны иметь право делать то, что считают нужным. Если в России все клубы будут частными, тогда лимит можно отменять», – сказал бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин.