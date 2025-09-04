Ларин об ужесточении лимита: «Можно было бы рассмотреть еще более жесткий, но клубы не должны страдать. Главное – не сворачивать с этого пути»

Николай Ларин поддерживает ужесточение лимита в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. Цель была определена так: пять иностранцев на поле – десять в заявке к 2028 году.

«Полностью поддерживаю это. Можно было бы рассмотреть еще более жесткий лимит, но уже хоть что-то.

Понимаю проблему клубов, у которых подписаны контракты с легионерами, поэтому Минспорта правильно делает, что хочет ужесточать постепенно.

Клубы не должны страдать. Главное – не сворачивать с этого пути», – сказал бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин .