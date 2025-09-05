Песков об ужесточении лимита в РПЛ: «Специалисты должны решать»
Дмитрий Песков дал комментарий относительно сокращения лимита на легионеров в РПЛ.
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».
«Это специалисты должны решать», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дискуссий быть не может». Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат – план утвержден
Нули России с Иорданией – как вам?16034 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости