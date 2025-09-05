Песков об ужесточении лимита в РПЛ: «Специалисты должны решать»

Дмитрий Песков дал комментарий относительно сокращения лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может» .

«Это специалисты должны решать», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дискуссий быть не может». Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат – план утвержден