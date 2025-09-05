Владимир Пономарев похвалил Михаила Дегтярева за новый лимит на легионеров в РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

«Все правильно делает Дегтярев . Молодец! Не более пяти легионеров на поле – это оптимально. Надо давать возможность развиваться нашим ребятам. Когда на поле играют почти одни иностранцы – это слишком.

Лимит на легионеров будет способствовать развитию нашего футбола, все будет в порядке», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев .

Погребняк про РПЛ: «Все крупные победы российских команд были достигнуты, когда лимит отсутствовал. Не вижу ничего полезного для наших футболистов»