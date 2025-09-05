Погребняк про РПЛ: «Все крупные победы российских команд были достигнуты, когда лимит отсутствовал. Не вижу ничего полезного для наших футболистов»
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».
«Не знаю, насколько это катастрофично для игроков, которые будут приезжать к нам.
Для меня всегда примером была Англия, где в лигу может попасть игрок, сыгравший 70% матчей за сборную. А остальное… Туда-сюда мотаемся, что-то перетаскиваем, а результата – ноль.
Все крупные победы российских команд были достигнуты, когда лимит отсутствовал.
Я не вижу ничего полезного для наших футболистов, потому что если ты действительно талантлив и твоя работоспособность зашкаливает, ты победишь любой лимит.
Батраков, Кисляк и многие другие сейчас это доказывают. Да и мы в свое время доказывали. Поэтому есть лимит или нет лимита – мне вообще все равно», – сказал бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк.