Погребняк про РПЛ: «Все крупные победы российских команд были достигнуты, когда лимит отсутствовал. Не вижу ничего полезного для наших футболистов»

Павел Погребняк высказался о возможном сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может» .

«Не знаю, насколько это катастрофично для игроков, которые будут приезжать к нам.

Для меня всегда примером была Англия, где в лигу может попасть игрок, сыгравший 70% матчей за сборную. А остальное… Туда-сюда мотаемся, что-то перетаскиваем, а результата – ноль.

Все крупные победы российских команд были достигнуты, когда лимит отсутствовал.

Я не вижу ничего полезного для наших футболистов, потому что если ты действительно талантлив и твоя работоспособность зашкаливает, ты победишь любой лимит.

Батраков, Кисляк и многие другие сейчас это доказывают. Да и мы в свое время доказывали. Поэтому есть лимит или нет лимита – мне вообще все равно», – сказал бывший нападающий «Зенита » Павел Погребняк .