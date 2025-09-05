94

«Зенит» готов рассмотреть предложения о трансферах Эраковича и Дркушича (Legalbet)

Ванья Дркушич и Страхиня Эракович могут покинуть «Зенит».

Петербургский клуб готов рассмотреть предложения по двум центральным защитникам, сообщил Legalbet.

Страхиня Эракович выступает за «Зенит» с июля 2023 года. В клуб РПЛ он перешел из «Црвены Звезды».

Ванья Дркушич представляет команду с января 2025 года после того, как «Зенит» вернул футболист из аренды из «Црвены Звезды».

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
