«Зенит» готов рассмотреть предложения о трансферах Эраковича и Дркушича (Legalbet)

Ванья Дркушич и Страхиня Эракович могут покинуть «Зенит».

Петербургский клуб готов рассмотреть предложения по двум центральным защитникам, сообщил Legalbet.

Страхиня Эракович выступает за «Зенит» с июля 2023 года. В клуб РПЛ он перешел из «Црвены Звезды».

Ванья Дркушич представляет команду с января 2025 года после того, как «Зенит » вернул футболист из аренды из «Црвены Звезды».

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может» .