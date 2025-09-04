  • Спортс
  • Андрей Мостовой о 0:0: «Полезнее играть с Иорданией, хоть и приятнее было забивать Брунею. В 1-м тайме Россия была хуже, во 2-м взяли инициативу в свои руки»
7

Андрей Мостовой о 0:0: «Полезнее играть с Иорданией, хоть и приятнее было забивать Брунею. В 1-м тайме Россия была хуже, во 2-м взяли инициативу в свои руки»

Андрей Мостовой высказался о ничьей с Иорданией (0:0).

– Счет скорее по игре, в первом тайме мы были хуже, честно говоря. Мы не вышли на первые 15-20 минут, потом во втором тайме взяли инициативу в свои руки.

Иордания – команда хорошего уровня, сильнее многих прошлых соперников. С Катаром, думаю, еще сложнее будет. Катар посильнее, к тому же выезд и жара, другой климат, свои болельщики.

На сборах я играл с иорданцами, поэтому соперник не удивил, был знаком с ними. Понимали, что будет нелегко. Не так много времени было на сборы, два дня тактики – это не так много, плюс всем перестроиться с клуба на сборную.

В концовке удачи и мастерства не хватило для гола, но хотели победить, старались и бились до конца. Хорошо, что моменты создавали.

Как тебе дебют Кирилла Глебова?

– Первым касанием должен был забивать, конечно (смеется). Классный парень, импонирует мне. Огромный молодец, пусть продолжает.

Тебя много били по ногам, хромаешь сейчас. Все хорошо?

– Нога довольно сильно болит, несколько ударов было по ноге подряд. Разозлился, получил желтую и уже не мог жестко играть.

Класс в таких матчах у сборной повышается? И какие игры полезнее: с Иорданией или с Брунеем?

– Полезнее с Иорданией, хоть и приятнее было забивать Брунею, – сказал полузащитник сборной России после BetBoom товарищеского матча с Иорданией. 

Нули России с Иорданией – как вам?
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
