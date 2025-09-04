Шуфутинский после 0:0 России с Иорданией: «Выступал бесплатно. Смотрю футбол, когда есть время. Болею за «Спартак»
Михаил Шуфутинский выступил бесплатно перед матчем России с Иорданией.
BetBoom товарищеская встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счетом 0:0. Шуфутинский на поле после матча исполнил песню «Третье сентября».
– Вы были сегодня лучшим?
– Нет, лучшими были футболисты. Выступал бесплатно, смотрю футбол, когда есть время. За кого болею? За «Спартак», – сказал Михаил Шуфутинский.
Нули России с Иорданией – как вам?16018 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости