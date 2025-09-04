Антон Миранчук о 0:0 с Иорданией: «Россия готова соперничать с командами уровня чемпионата мира. Соперник физически качественно сложен, ничья закономерна»

Антон Миранчук заявил, что Россия готова соперничать с командами уровня ЧМ.

Сегодня национальная команда сыграла вничью с Иорданией (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

– Все старались выполнять установку тренера, но немного не повезло. Иордания – хорошая команда, физически качественно сложенная. Они неплохие контратаки проводили, но и мы многое не реализовали, просто все привыкли, что мы забиваем по четыре‑пять голов. Максименко выручил, да и все достойно сыграли, выложились на 100%. Ничья закономерна.



- Чувствуется, что соперник был уровня чемпионата мира?

– И до этого у нас были хорошие соперники, с Нигерией той же. Мы выглядим достойно на их фоне и готовы соперничать с командами уровня чемпионата мира.

– Послушали «3 сентября»?

– Конечно, послушал. Классная атмосфера, классно было вживую услышать.

– Встречи с братом в сборной важны?

– Важны, конечно. Это то место, где встречаемся с ним. Год не виделись, никогда такого у нас ранее не было. Футбол – наша жизнь, спасибо, что в сборной встречаемся, – сказал полузащитник сборной России.