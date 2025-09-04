Карпин о 0:0 России с Иорданией: «В 1-м тайме привыкали к полю и скоростям, не ожидали от соперника интенсивности при отборе. С выходом свежих игроков другой футбол пошел»
Валерий Карпин оценил игру сборной России в матче с Иорданией.
BetBoom товарищеский матч на «Лукойл Арене» завершился со счетом 0:0.
– В первом тайме привыкали к полю и к скоростям. Может, немного отвыкли. Был быстрый мяч, также чуть‑чуть в первом тайме не ожидали от соперника интенсивности при отборе, хотя смотрели и предупреждали. Было много потерь и все моменты, подходы к штрафной были после наших потерь.
– После 60‑й минуты побыстрее стал футбол.
– С выходом четверых свежих игроков – Батракова, Кругового, Сильянова и Глебова, они добавили скорости. Стал быстрее ходить мяч, быстрее стали принимать решения и, соответственно, пошел другой футбол, – сказал главный тренер сборной России.
Нули России с Иорданией – как вам?16018 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
