Тренер Иордании о 0:0 с Россией: «Понимали, что в Москве будет непросто, ничья закономерна. В 1-м тайме могли забить дважды, но после перерыва россияне перехватили инициативу»

Тренер сборной Иордании назвал закономерным результатом ничью в матче с Россией.

BetBoom товарищеский матч на «Лукойл Арене» завершился со счетом 0:0.

«Хороший шанс для нас проверить свои силы с такой сильной командой, как Россия. Ранее мы играли не очень удачно, понимали, что в Москве будет сложно.

Игра получилась интересной, ничья закономерна. В первом тайме могли забить дважды, но после замен у россиян после перерыва они перехватили инициативу. Мои футболисты показали хорошую готовность, надеюсь, в следующих матчах будем еще лучше», – сказал Жамаль Селлами.