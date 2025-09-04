Пономарев про 0:0 России с Иорданией: «Такой слабой сборной давно не видел. Игроки топорные, медленные, не хватает паса, класса, нет искры. Так себе зрелище»
Владимир Пономарев раскритиковал игру сборной России в матче с Иорданией.
BetBoom товарищеская встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счетом 0:0
«Смотрел без всякого удовольствия. Как мне игра? Никак. Я такой слабой сборной и игроков давно не видел. Этим футболистам всего не хватает: и паса, и класса. Нет искры.
В первом тайме иорданцы были сильнее. Только у Воробьева был момент. Они неготовые вышли. Во втором тайме, когда появились Глебов, Батраков и Мусаев, стало получше.
Но в целом, так себе зрелище. Не яркие у нас игроки: топорные, все делают медленно. Надо играть красочнее», – сказал бывший защитник сборной СССР.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
