Семак о Дугласе: «Сборная Бразилии – мечта всей его жизни. Мы по-человечески за него рады, хотя это усложнит задачу «Зенита»

Сергей Семак отреагировал на вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

Капитан «Зенита» получил российское гражданство в ноябре 2024 года. 31-летний игрок был включен в заявку Бразилии на матчи с Боливией и Чили в отборе на ЧМ-2026, после чего он вновь сменил спортивное гражданство на бразильское.

«Дуглас – игрок сборной Бразилии . Это мечта всей его жизни.

Можно только порадоваться, что он получил приглашение в тот момент, когда меньше всего его ждал. Он добился этого своим трудом. Мы по-человечески за него рады.

Конечно, это усложнит нашу задачу. Будем решать вопросы по мере поступления», – сказал главный тренер «Зенита ».