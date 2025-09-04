Семак о Дугласе: «Сборная Бразилии – мечта всей его жизни. Мы по-человечески за него рады, хотя это усложнит задачу «Зенита»
Сергей Семак отреагировал на вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.
Капитан «Зенита» получил российское гражданство в ноябре 2024 года. 31-летний игрок был включен в заявку Бразилии на матчи с Боливией и Чили в отборе на ЧМ-2026, после чего он вновь сменил спортивное гражданство на бразильское.
«Дуглас – игрок сборной Бразилии. Это мечта всей его жизни.
Можно только порадоваться, что он получил приглашение в тот момент, когда меньше всего его ждал. Он добился этого своим трудом. Мы по-человечески за него рады.
Конечно, это усложнит нашу задачу. Будем решать вопросы по мере поступления», – сказал главный тренер «Зенита».
