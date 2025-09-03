Мостовой о спортивном гражданстве Дугласа: «Он сто процентов хотел вернуться в сборную Бразилии, это нормально. «Зенит» найдет выход – российский паспорт много кому можно сделать»

Александр Мостовой высказался о статусе Дугласа Сантоса в Мир РПЛ.

Защитник «Зенита», ранее принявший российское спортивное гражданство, получил вызов в сборную Бразилии и принял его. Таким образом, он вновь стал легионером в России.

«Когда Дугласу Сантосу делали российский паспорт, говорили, что его нужно вызвать в сборную России. Я один из первых заорал: «Зачем? Чтобы играть с Гренадой, Кубой или Монголией?» Он сто процентов хотел вернуться в сборную Бразилии . Это нормальное явление.

«Зенит» же в любом случае найдет выход из этой ситуации. Возможно, кому-то еще сделают российский паспорт. Там много кому можно его сделать. И это нормально», – сказал бывший игрок сборной России.

Дуглас снова сменил гражданство на бразильское. «Зенит» спокоен, а депутаты – злы