Зырянов об ужесточении лимита: «Главное – есть позиция Минспорта. У всех одна цель – развитие и популяризация футбола в стране»

Константин Зырянов оценил позицию Минспорта по лимиту на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

«Про лимит сказано много, но главное – есть позиция министерства спорта. общий вектор определен.

Хорошо, что есть время для открытой работы и диалога, в рамках обсуждения и разработки финального проекта будут приглашены все заинтересованные субъекты футбола и ключевые институты индустрии. У всех одна цель – развитие и популяризация футбола в стране», – сказал председатель правления «Зенита».