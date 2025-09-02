Зырянов об ужесточении лимита: «Главное – есть позиция Минспорта. У всех одна цель – развитие и популяризация футбола в стране»
Константин Зырянов оценил позицию Минспорта по лимиту на легионеров в Мир РПЛ.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
«Про лимит сказано много, но главное – есть позиция министерства спорта. общий вектор определен.
Хорошо, что есть время для открытой работы и диалога, в рамках обсуждения и разработки финального проекта будут приглашены все заинтересованные субъекты футбола и ключевые институты индустрии. У всех одна цель – развитие и популяризация футбола в стране», – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
