3

Президент «Оренбурга» о лимите: «Качественные легионеры только помогают развитию молодых россиян. Главное, чтобы на поле выходили сильнейшие вне зависимости от паспорта»

Президент «Оренбурга» высказался о действующем лимите на легионеров в Мир РПЛ.

«На мой взгляд, он совершенно не мешает развиваться российским футболистам. Тут скорее важен подход клубов, стратегия и концепция их развития. Собственно, как я и говорил ранее, текущий лимит не помешал появлению целой группы молодых и, как кажется, весьма интересных футболистов, новых звезд нашего чемпионата.

Считаю, что качественные легионеры только помогают развитию молодых россиян, создают нужную конкуренцию. Тут главное, чтобы внутри клуба был правильный подход и на поле выходили сильнейшие вне зависимости от паспорта», — сказал Кирилл Волженкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
лимит на легионеров
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
