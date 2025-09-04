  • Спортс
  • Чеферин о Европе: «Фальшивые левые говорят: «Мы знаем все, вы – ничего». Есть риторика ультраправых: «Мигранты отнимают у вас работу, бла-бла-бла». Раньше за таким следовала война»
Чеферин о Европе: «Фальшивые левые говорят: «Мы знаем все, вы – ничего». Есть риторика ультраправых: «Мигранты отнимают у вас работу, бла-бла-бла». Раньше за таким следовала война»

Александер Чеферин высказался о разобщенности людей в Европе.

– Если посмотреть на Россию и Украину, на Израиль и ХАМАС, видна напряженность в отношениях между Белым домом и Европой. Заметно доминирование Китая в самых разных сферах, упадок европейской промышленности и рабочих мест, а также усиление националистической политики правого толка. Когда вы смотрите на все это, каковы ваши наблюдения и считаете ли вы, что Европа оказалась слабой перед лицом многих из этих проблем?

– Да, я думаю, что она была – и остается – немного слабой, насколько я вижу. Я не понимаю, почему у Европы нет собственной стратегии, почему мы не разговариваем со всеми. Я вижу в этом проблему.

Как я уже говорил, мир опасен, я думаю, опаснее, чем когда-либо. Мой друг Джек Ма как-то сказал мне: сначала болезни, потом война, а потом голод. Голод, вероятно, означает экономический кризис. Люди не могут обсуждать некоторые темы. На некоторые темы наложено полное табу. Вот почему люди становятся все более озлобленными и разделенными.

– Вы можете привести пример?

– Я приведу в пример все, что противоречит политкорректности. Есть люди – я бы назвал их фальшивыми левыми, – которые говорят: «Мы знаем все, вы не знаете ничего, если вы откроете рот, у вас будут проблемы». С другой стороны есть очень упрощенная риторика крайне правых политических групп, которые говорят: «Мигранты отнимают у вас работу, они совершают преступления и бла-бла-бла», и людям гораздо легче в это поверить.

Это в некотором смысле пугает меня, потому что в истории, когда происходили подобные вещи, за ними следовала война. Я не понимаю, почему мы не можем обсудить все.

Я общаюсь с людьми, которые являются интеллектуалами, а не просто какими-то идиотами, которые прислушиваются только к мнению экстремистов, и они говорят, что сейчас невозможно вести полноценный диалог, потому что сегодня все вращается вокруг закрытости и лицемерия. И я думаю, что Европа немного запуталась в этом вопросе, мы создали слишком много правил.

Я не знаю, почему мы не ведем диалог с Китаем, почему мы не ведем диалог со всеми, чтобы помочь европейцам, – сказал президент УЕФА в интервью Politico.

Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»

Чеферин об отмене допуска России U17: «Началась политическая истерия. К детям нужно относиться по-другому – они бы поняли, что мы не враги. Сейчас они воспитываются в страхе и ненависти»

Чеферин о баннере «Прекратите убивать детей»: «Тот, кто считает это послание политическим, – идиот. Израильские популисты называли нас антисемитами. Ужасно, что дети умирают от голода»

Опубликовал: Алексей Белоус
