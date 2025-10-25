  • Спортс
18

Ямаль, Рэшфорд, Дро, Шченсны, де Йонг, Кунде, Жофре – в заявке «Барсы» на класико. Рафинья и Левандовски – вне состава

«Барселона» опубликовала заявку на матч с «Реалом».

Класико пройдет в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 10-го тура Ла Лиги.

Заявка «Барсы»: Шченсны, Кочен, Эдер Аллер, Бальде, Араухо, Кубарси, Жерар Мартин, Кунде, Эрик Гарсия, Жофре, Хави Эспарт, Педри, Фермин, Касадо, де Йонг, Берналь, Дро Фернандес, Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Рэшфорд, Руни, Тони Фернандес.

Вне заявки остались травмированные Рафинья, Роберт Левандовски, Жоан Гарсия и Дани Ольмо.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
