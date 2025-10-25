Мостовой о Холанде: «У него есть что-то от Вьери – он тоже здоровый, левоногий. На Батистуту по габаритам похож, они как танки несутся»
Александр Мостовой рассказал, на кого из футболистов похож Эрлинг Холанд.
«Знаете, есть какие-то похожие, понятно, что абсолютно одинаковых игроков нет. Но по каким-то факторам, что-то есть у Холанда от такого итальянца Кристиана Вьери, он тоже такой здоровый был, тоже левоногий.
Габриэль Батистута, только он правой ногой играл. Я имею в виду по габаритам они похожи и классные такие, как танки несутся. Я против них играл, поэтому сразу называю.
Например, у нас Саво Милошевич в «Сельте» играл, он тоже левоногий, тоже здоровый, но помедлительнее», – сказал экс-полузащитник сборной России и «Сельты».
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5689 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Евро-Футбол»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости