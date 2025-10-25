  • Спортс
Мостовой о Холанде: «У него есть что-то от Вьери – он тоже здоровый, левоногий. На Батистуту по габаритам похож, они как танки несутся»

Александр Мостовой рассказал, на кого из футболистов похож Эрлинг Холанд.

«Знаете, есть какие-то похожие, понятно, что абсолютно одинаковых игроков нет. Но по каким-то факторам, что-то есть у Холанда от такого итальянца Кристиана Вьери, он тоже такой здоровый был, тоже левоногий.

Габриэль Батистута, только он правой ногой играл. Я имею в виду по габаритам они похожи и классные такие, как танки несутся. Я против них играл, поэтому сразу называю.

Например, у нас Саво Милошевич в «Сельте» играл, он тоже левоногий, тоже здоровый, но помедлительнее», – сказал экс-полузащитник сборной России и «Сельты».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Евро-Футбол»
