Чеферин о финале ЛЧ в Венгрии: «Мы присуждаем матчи не только тем, кто придерживается мейнстримной политики. Я уважаю их правительство, как и любое другое в Европе»

Глава УЕФА не отказывается от решения провести финал Лиги чемпионов в Венгрии.

Решающий матч главного еврокубкового турнира в этом сезоне пройдет на стадионе «Пушкаш Арене» в Будапеште.

– Финал Лиги чемпионов состоится в Будапеште. Есть ли у вас какие-либо опасения по поводу того, что он пройдет там, учитывая продолжающиеся отношения премьер-министра Виктора Орбана с Россией и напряженность, возникшую у него с Украиной?

– На мой взгляд, если бы у нас возникли какие-либо проблемы с этим, мы бы стали политической организацией. Венгрия является нашим членом. Я уважаю венгров. Я уважаю венгерское правительство точно так же, как правительство Германии или любое другое правительство в Европе. И если вы думаете, что мы будем присуждать матчи только тем, кто придерживается мейнстримной политики, то вы ошибаетесь.

Я хочу сказать, что я не думаю, что те, кто громче всех критикует, являются чемпионами в борьбе за права человека. Так что я не имею ничего против Венгрии. И, кстати, венгерское правительство инвестировало в спортивную инфраструктуру больше, чем все правительства, которые много говорят, но мало что делают для футбола, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Politico.

