Компани про 13 побед «Баварии» подряд: «Нужно продолжать в том же духе. Главное – не зазнаться, сохранять спокойствие и много работать»

Венсан Компани высказался о победной серии «Баварии».

Мюнхенский клуб победил «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:0 в 8-м туре Бундеслиги. Таким образом, «Бавария» выиграла все 13 матчей текущего сезона.

– 13 побед подряд с начала сезона, впечатляет, не так ли?

– Да, все верно, но останавливаться нельзя – нужно продолжать в том же духе. В среду у нас матч Кубка, и это уже будет совсем другая история.

Сегодня мы снова сыграли «на ноль». Команда находится на хорошем ходу, но сейчас главное – не зазнаться. Нужно сохранять спокойствие, много работать и выдать результат в следующей игре, – сказал главный тренер «Баварии».

Мюнхенцы отправятся на выезд к «Кельну» в рамках 2-го раунда Кубка Германии 29 октября.

«Бавария» повторила рекорд «Милана» 33-летней давности среди клубов топ-5 лиг, выиграв все 13 матчей на старте сезона