Захарян подарил Аршавину свою футболку на стадионе после матча с «Севильей». Ла Лига выложила видео: «Особый подарок для особого поклонника»

Арсен Захарян подарил футболку Андрею Аршавину.

В субботу «Реал Сосьедад » дома обыграл «Севилью» в 10-м туре Ла Лиги (2:1). Полузащитник хозяев Захарян вышел на замену на 69-й минуте.

После матча россиянин отдал свою игровую майку Аршавину , посетившему игру.

Изображение: instagram.com/laliga

Официальный аккаунт Ла Лиги опубликовал у себя видео, на котором Захарян бросает футболку Аршавину на трибуну.

«Особый подарок для особого поклонника», – подписала ролик лига.