  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Захарян подарил Аршавину свою футболку на стадионе после матча с «Севильей». Ла Лига выложила видео: «Особый подарок для особого поклонника»
Фото
6

Захарян подарил Аршавину свою футболку на стадионе после матча с «Севильей». Ла Лига выложила видео: «Особый подарок для особого поклонника»

Арсен Захарян подарил футболку Андрею Аршавину.

В субботу «Реал Сосьедад» дома обыграл «Севилью» в 10-м туре Ла Лиги (2:1). Полузащитник хозяев Захарян вышел на замену на 69-й минуте. 

После матча россиянин отдал свою игровую майку Аршавину, посетившему игру. 

Изображение: instagram.com/laliga

Официальный аккаунт Ла Лиги опубликовал у себя видео, на котором Захарян бросает футболку Аршавину на трибуну. 

«Особый подарок для особого поклонника», – подписала ролик лига. 

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5698 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ла Лиги
logoАндрей Аршавин
logoРеал Сосьедад
соцсети
logoпремьер-лига Россия
игровая форма
logoЛа Лига
logoАрсен Захарян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Не расстроен, что Аршавин меня звездой не считает. В Мадриде человек 300-500 меня бы узнали. Назвал бы себя, Шалимова, Канчельскиса, Карпина, Колыванова, Онопко»
сегодня, 10:58
«Моя фамилия все-таки есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а это на века». Канчельскис о словах Аршавина о мировых звездах
вчера, 21:45
Павел Погребняк: «Только Аршавин известен на весь мир. Я? Нет-нет, что вы. Только Аршавин»
вчера, 16:35
Главные новости
Глебов запрыгнул на спину Рассказову – Николай взял соперника за шею и повалил. Оба получили по желтой, Евгеньев, схвативший игрока ЦСКА за футболку, остался без карточки
15 минут назадФото
ЦСКА – «Крылья Советов». 1:0 – Лукин забил. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Наполи» – «Интер». 3:1 – Замбо-Ангисса забил, у де Брюйне и Чалханоглу голы с пенальти. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Экс-судья Марелли считает, что пенальти «Наполи» в игре с «Интером» следовало отменить: «Контакт инициирован Ди Лоренцо. Мхитарян не двигался в его сторону»
23 минуты назадФото
Мареска про 1:2 c «Сандерлендом»: «Челси» сыграл не очень хорошо, а в АПЛ последствия этого могут быть печальными. Не хватало креативности, мы почти ничего не создали»
29 минут назад
Кунья сделал первое результативное действие в «МЮ», забив «Брайтону». Форвард проводит 9-й матч за «Юнайтед»
37 минут назад
Александр Мостовой: «В Испании меня узнают на каждом углу! Спросите у футболистов за границей фамилию Мостовой, все ее знают. Это у нас половина не знает, кто и чего»
45 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 2:0 – Каземиро забил и ассистировал Кунье! Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Нуралы Алип: «Когда против российского футбола ввели санкции, все думали, что РПЛ ослабнет. Получается наоборот, конкуренция растет»
53 минуты назад
Де Брюйне травмировал заднюю поверхность бедра, забив пенальти «Интеру». Конте настоял, чтобы бил Кевин
сегодня, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Субименди о том, почему предпочел «Арсенал» «Реалу»: «Это молодая команда – страстная, жаждущая побед. Хотел работать с Артетой – тренером, уделяющим внимание деталям»
3 минуты назад
«Интер» заработал пенальти в игре с «Наполи» – мяч попал в руку Буонджорно после удара Лаутаро головой. Чалханоглу забил с точки
4 минуты назадФото
Журова про Садыгова и долги по зарплатам в «Серике»: «Вокруг нас и так не самая приятная обстановка, хватает проблем, а тут еще это. Эта история негативно скажется на нашей репутации»
12 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Брест», «Монако» Головина играет с «Тулузой», «Марсель» против «Ланса»
50 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Кадисия» Ретеги не забила «Аль-Охдуду»
51 минуту назад
Компани про 13 побед «Баварии» подряд: «Нужно продолжать в том же духе. Главное – не зазнаться, сохранять спокойствие и много работать»
53 минуты назад
«ПСЖ» разгромил «Брест» на выезде – 3:0. Хакими сделал дубль, Дуэ тоже забил
56 минут назад
Изидор после 2:1 с «Челси»: «Сандерленд» второй?! Здорово! Но это еще не конец сезона. У нас сильный характер, мы верим себя»
сегодня, 16:42
«Боруссия» Дортмунд – «Кельн». Гирасси и Адейеми в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 16:31Live
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
сегодня, 16:30Live