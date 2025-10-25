Захарян подарил Аршавину свою футболку на стадионе после матча с «Севильей». Ла Лига выложила видео: «Особый подарок для особого поклонника»
Арсен Захарян подарил футболку Андрею Аршавину.
В субботу «Реал Сосьедад» дома обыграл «Севилью» в 10-м туре Ла Лиги (2:1). Полузащитник хозяев Захарян вышел на замену на 69-й минуте.
После матча россиянин отдал свою игровую майку Аршавину, посетившему игру.
Изображение: instagram.com/laliga
Официальный аккаунт Ла Лиги опубликовал у себя видео, на котором Захарян бросает футболку Аршавину на трибуну.
«Особый подарок для особого поклонника», – подписала ролик лига.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ла Лиги
