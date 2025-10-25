Изидор после 2:1 с «Челси»: «Сандерленд» второй?! Здорово! Но это еще не конец сезона. У нас сильный характер, мы верим себя»

Вильзон Изидор высказался о победе «Сандерленда» над «Челси» в АПЛ.

«Сандерленд» обыграл лондонский клуб (2:1) в гостевом матче 9-го тура чемпионата Англии. Изидор отметился голом на 22-й минуте.

– Нам повезло, что у нас в команде есть Норди Мукиеле . Он настоящая машина. Когда у нас есть возможность вбросить мяч из аута в штрафную, мы должны быть готовы. Я – девятый номер, значит, обязан быть в нужной позиции. Мяч просто отскочил ко мне… Или, может, я просто оказался там, где нужно.

Многие думают, что у нас очень молодая команда, но у нас сильный характер. Прежде всего, мы носим эмблему «Сандерленда». Мы всегда верим [в себя].

– Знаете, что вы теперь на втором месте в таблице?

– Мы вторые?! Здорово, правда? Но это еще не конец сезона. Нужно сохранять концентрацию и работать, – сказал форвард «Сандерленда », ранее выступавший за «Зенит» и «Локомотив».

На данную минуту «Сандерленд» занимает второе место в АПЛ с 17 очками. По итогам тура их могут обойти несколько команд.