Александр Мостовой: «В Испании меня узнают на каждом углу! Спросите у футболистов за границей фамилию Мостовой, все ее знают. Это у нас половина не знает, кто и чего»

Александр Мостовой высказался о своей популярности за границей.

– Аршавин сказал, что он и Канчельскис – global stars (мировые звезды – Спортс’‘). Они популярнее вас?



– Я в России не играл, только в СССР и в Европе. За границей меня все узнают. В Испании меня узнают на каждом углу! Правда, я там давно не был. Но меня узнают не только там, а еще и в других странах.

Спросите у футболистов за границей фамилию Мостовой, все ее знают. Что здесь говорить. Это у нас половина не знает кто и чего. Кто разбирается в футболе, те знают, кто такой Мостовой , – сказал бывший полузащитник «Сельты».