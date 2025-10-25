Александр Мостовой: «В Испании меня узнают на каждом углу! Спросите у футболистов за границей фамилию Мостовой, все ее знают. Это у нас половина не знает, кто и чего»
Александр Мостовой высказался о своей популярности за границей.
– Аршавин сказал, что он и Канчельскис – global stars (мировые звезды – Спортс’‘). Они популярнее вас?
– Я в России не играл, только в СССР и в Европе. За границей меня все узнают. В Испании меня узнают на каждом углу! Правда, я там давно не был. Но меня узнают не только там, а еще и в других странах.
Спросите у футболистов за границей фамилию Мостовой, все ее знают. Что здесь говорить. Это у нас половина не знает кто и чего. Кто разбирается в футболе, те знают, кто такой Мостовой, – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
