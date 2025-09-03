Депутат Журова: «Чеферин начнет нас допускать, а Украина будет протестовать – это несправедливо. Мировое сообщество начинает понимать, насколько важно сохранить Россию в спортивной семье»

Светлана Журова назвала Россию значимой частью «футбольной семьи».

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин дал понять , что не относится к сторонникам отстранения РФ.

«Чеферин это сказал, но сейчас он начнет нас допускать, а Украина будет протестовать. Это точно несправедливо, для футбольного мира нельзя терять Россию, мы часть большой мировой футбольной семьи, без нас неправильно идти дальше.

Столько всего связано с нашим футболом, понятно, чемпионат мира мы не выигрывали, но у нас к футболу в стране относятся трепетно. Чемпионат мира в России был одним из лучших с точки зрения организации.

Мировое сообщество начинает понимать, насколько важно сохранить Россию в спортивной семье. Спортсмены здесь заложники, это неправильно. В том же футболе украинцы начинают не жать руки нашим ребятам, болельщики на трибунах протестуют, а это несвойственно футболу. Он должен объединять, а не ссорить, но Украина хочет, чтобы на нас показывали пальцем», – сказала депутат Государственной думы .