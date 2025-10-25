Нуралы Алип: «Когда против российского футбола ввели санкции, все думали, что РПЛ ослабнет. Получается наоборот, конкуренция растет»

Нуралы Алип считает, что в Мир РПЛ растет конкуренция, несмотря на санкции.

«Когда против российского футбола ввели санкции, все думали, что чемпионат ослабнет. Но получается наоборот.

Все ведущие команды усиливаются хорошими игроками, все хотят претендовать на высокие места. Конкуренция растет», – сказал защитник «Зенита».

Напомним, завтра «Зенит » проведет домашний против московского «Динамо».