Фабио Челестини: «Акинфеев – пример преданности и любви к эмблеме. Футболист-романтик, очень много дает нашей команде»

Фабио Челестини высоко отозвался об Игоре Акинфееве.

В субботу ЦСКА принимает «Крылья Советов» в матче 13‑го тура Мир РПЛ . Армейцы посвятили игру капитану команды Акинфееву , который дебютировал за клуб в чемпионате России в мае 2003 года в игре против «Крыльев».

– Сегодня важный день для Акинфеева [35 лет в структуре ЦСКА]. Насколько праздничная атмосфера обогащает команду сегодня?

– Нам бы хотелось видеть его на поле, но этого не случилось. Он еще пока не совсем готов.

Акинфеев – футболист‑романтик, очень мало игроков, которые посвятили себя своему клубу. Поэтому он для нас всех – пример преданности и любви к эмблеме. Он очень много дает нашей команде, – сказал тренер ЦСКА .