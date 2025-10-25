  • Спортс
Фабио Челестини: «Акинфеев – пример преданности и любви к эмблеме. Футболист-романтик, очень много дает нашей команде»

Фабио Челестини высоко отозвался об Игоре Акинфееве.

В субботу ЦСКА принимает «Крылья Советов» в матче 13‑го тура Мир РПЛ. Армейцы посвятили игру капитану команды Акинфееву, который дебютировал за клуб в чемпионате России в мае 2003 года в игре против «Крыльев».

– Сегодня важный день для Акинфеева [35 лет в структуре ЦСКА]. Насколько праздничная атмосфера обогащает команду сегодня?

– Нам бы хотелось видеть его на поле, но этого не случилось. Он еще пока не совсем готов.

Акинфеев – футболист‑романтик, очень мало игроков, которые посвятили себя своему клубу. Поэтому он для нас всех – пример преданности и любви к эмблеме. Он очень много дает нашей команде, – сказал тренер ЦСКА.

