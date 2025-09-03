Чеферин о баннере «Прекратите убивать детей»: «Тот, кто считает это послание политическим, – идиот. Израильские популисты называли нас антисемитами. Ужасно, что дети умирают от голода»

В УЕФА рассказали, как появилась идея с пацифистским баннером на Суперкубке Европы.

Перед матчем «ПСЖ» и «Тоттенхэма» (2:2, пен. 4:3) дети-беженцы из Палестины, Афганистана, Украины и других стран развернули баннер с призывом остановить боевые действия.

– Правила вашей организации запрещают политические, религиозные и идеологические высказывания на стадионах. Считаете ли вы, что баннер на Суперкубке был политическим посланием, и было ли это сделано потому, что вы не хотели, чтобы люди заметили, что УЕФА хранит молчание по поводу Газы?

– У нас есть детский фонд УЕФА. Мы живем не на другой планете. Мы живем в этом мире. И мы видим, как по всему миру гибнут дети из-за, скажем так, безрассудных политиков. Тот, кто думает, что «Прекратите убивать детей, прекратите убивать мирных жителей» – это политическое послание, по-моему, идиот.

Ужасно, что дети умирают из-за политических интересов, умирают от голода. Мохамед, который вместе со мной выдавал медали [после матча Суперкубка], потерял своих мать и отца. И он был тяжело ранен. Я никогда не видел, чтобы ребенок обнимал меня так крепко, как он. Ему нужна любовь. Ему не нужна еще одна бомба на голову из-за геополитических интересов. Так что это послание далеко не политическое.

Но с другой точки зрения, вы знаете, политика есть везде. Когда вы показываете шотландский флаг – это политика. Мы не лезем в политику, но мы не будем говорить, что убивать детей или мирных жителей где бы то ни было – это хорошо. Мы должны сказать, что презираем это, и мы всегда будем это говорить.

Но знаете, что в итоге произошло? Я получил письма от экстремистской популистской организации из Израиля, в которых нас из-за этого называли антисемитами. С другой стороны, я слышал от крайне левых и пропалестинских групп «солидарности», что «это ничего не значит», что мы «просто пытаемся снять с себя ответственность».

Вы знаете, в жизни, вероятно, часто бывает лучше ничего не делать. Но не в тех случаях, когда происходит что-то настолько серьезное, настолько ужасное, что не дает мне спать – ни мне, ни всем моим коллегам. Никто в этой организации не говорил, что мы не должны этого делать. Никто. Делать нужно то, что вы считаете правильным.

– Хорошо, что вы чувствовали в тот момент, когда получили негативную реакцию с обеих сторон [по поводу баннера]?

– Некоторые крайне популистские меньшинства с обеих сторон были недовольны. Мы получаем массу позитивных сообщений. Я знаю, что вам, СМИ, очень трудно сказать что-либо положительное о ком-либо, особенно об УЕФА, и меня это не волнует. Но я был тронут, когда получил несколько писем от людей, в которых говорилось, что вы – единственная организация, которая что-то сделала. Причем с обеих сторон.

И я получаю полную поддержку от Израильской федерации футбола, от президента, который является моим хорошим другом. Так что давайте надеяться, что мир успокоится, но, похоже, это не так. По-моему, он не был так опасен с 30-х годов прошлого века.

– Чьей идеей был баннер и был ли он каким-либо образом вызван твитом Мо Салаха с критикой УЕФА?

– Нет, это была наша идея, я могу уверенно об этом сказать. Это была наша идея. Мы долго думали об этом, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Politico.