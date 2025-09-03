  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чеферин о баннере «Прекратите убивать детей»: «Тот, кто считает это послание политическим, – идиот. Израильские популисты называли нас антисемитами. Ужасно, что дети умирают от голода»
81

Чеферин о баннере «Прекратите убивать детей»: «Тот, кто считает это послание политическим, – идиот. Израильские популисты называли нас антисемитами. Ужасно, что дети умирают от голода»

В УЕФА рассказали, как появилась идея с пацифистским баннером на Суперкубке Европы.

Перед матчем «ПСЖ» и «Тоттенхэма» (2:2, пен. 4:3) дети-беженцы из Палестины, Афганистана, Украины и других стран развернули баннер с призывом остановить боевые действия. 

– Правила вашей организации запрещают политические, религиозные и идеологические высказывания на стадионах. Считаете ли вы, что баннер на Суперкубке был политическим посланием, и было ли это сделано потому, что вы не хотели, чтобы люди заметили, что УЕФА хранит молчание по поводу Газы?

– У нас есть детский фонд УЕФА. Мы живем не на другой планете. Мы живем в этом мире. И мы видим, как по всему миру гибнут дети из-за, скажем так, безрассудных политиков. Тот, кто думает, что «Прекратите убивать детей, прекратите убивать мирных жителей» – это политическое послание, по-моему, идиот.

Ужасно, что дети умирают из-за политических интересов, умирают от голода. Мохамед, который вместе со мной выдавал медали [после матча Суперкубка], потерял своих мать и отца. И он был тяжело ранен. Я никогда не видел, чтобы ребенок обнимал меня так крепко, как он. Ему нужна любовь. Ему не нужна еще одна бомба на голову из-за геополитических интересов. Так что это послание далеко не политическое.

Но с другой точки зрения, вы знаете, политика есть везде. Когда вы показываете шотландский флаг – это политика. Мы не лезем в политику, но мы не будем говорить, что убивать детей или мирных жителей где бы то ни было – это хорошо. Мы должны сказать, что презираем это, и мы всегда будем это говорить.

Но знаете, что в итоге произошло? Я получил письма от экстремистской популистской организации из Израиля, в которых нас из-за этого называли антисемитами. С другой стороны, я слышал от крайне левых и пропалестинских групп «солидарности», что «это ничего не значит», что мы «просто пытаемся снять с себя ответственность».

Вы знаете, в жизни, вероятно, часто бывает лучше ничего не делать. Но не в тех случаях, когда происходит что-то настолько серьезное, настолько ужасное, что не дает мне спать – ни мне, ни всем моим коллегам. Никто в этой организации не говорил, что мы не должны этого делать. Никто. Делать нужно то, что вы считаете правильным.

– Хорошо, что вы чувствовали в тот момент, когда получили негативную реакцию с обеих сторон [по поводу баннера]?

– Некоторые крайне популистские меньшинства с обеих сторон были недовольны. Мы получаем массу позитивных сообщений. Я знаю, что вам, СМИ, очень трудно сказать что-либо положительное о ком-либо, особенно об УЕФА, и меня это не волнует. Но я был тронут, когда получил несколько писем от людей, в которых говорилось, что вы – единственная организация, которая что-то сделала. Причем с обеих сторон.

И я получаю полную поддержку от Израильской федерации футбола, от президента, который является моим хорошим другом. Так что давайте надеяться, что мир успокоится, но, похоже, это не так. По-моему, он не был так опасен с 30-х годов прошлого века.

– Чьей идеей был баннер и был ли он каким-либо образом вызван твитом Мо Салаха с критикой УЕФА?

– Нет, это была наша идея, я могу уверенно об этом сказать. Это была наша идея. Мы долго думали об этом, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Politico.

Опубликовал: Алексей Белоус
logoУЕФА
Политика
logoАлександер Чеферин
logoМохамед Салах
logoСуперкубок Европы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»
611 минут назад
Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона
623 минуты назадФото
ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования
1623 минуты назад
«Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»
1237 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания в гостях у Болгарии, Германия против Словакии, Нидерланды примут Польшу, Казахстан играет с Уэльсом
32сегодня, 14:01Live
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 14:00Вакансия
Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»
69сегодня, 13:56
Виталий Дьяков: «Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?»
45сегодня, 13:48
Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»
33сегодня, 13:32
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина сыграет с Венесуэлой, Бразилия против Чили, Уругвай примет Перу
15сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»
112 минут назад
Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»
341 минуту назад
Болгария – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
445 минут назад
Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)
848 минут назад
«Ювентус» и президент «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани: «Бессмертная икона итальянского стиля»
157 минут назад
Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»
1757 минут назад
Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»
9сегодня, 14:00
Первая лига. «Урал» в гостях у костромского «Спартака», «Челябинск» против «Факела»
45сегодня, 14:00Live
Колобков об ужесточении лимита: «Популяризация РПЛ, качество игры – задача лиги. Она не должна противоречить политике государства. Лига может быть коммерческой и заниматься тем, чем пожелает»
3сегодня, 13:46
Мбемо из «МЮ» играет в Лигу Легенд: «Я играю на миде на Акшане. Мой ранг – «Серебро»
3сегодня, 13:44Игры