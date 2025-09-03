  • Спортс
КДК дисквалифицировал экс-тренера «Сочи» Морено на один матч без штрафа после удаления в матче со «Спартаком»

КДК дисквалифицировал экс-тренера «Сочи» Роберта Морено на один матч без штрафа.

Морено был удален в конце 2-го тайма матча со «Спартаком» (1:2) в 7-м туре Мир РПЛ 30 августа. Во вторник «Сочи» объявил о расторжении контракта с тренером.

«По Морено КДК принял решение не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Он не выражался ненормативно, иных признаков тоже не было, только конфронтация с выходом на поле. 1 матч дисквалификации без штрафа.

Он не участвовал в заседании, был только юрист клуба. Он сказал о процессе расторжения контракта, тренера уже в клубе не было. Но субъектом он до сих пор является, из заявки на сегодня он не исключен», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
