«Сочи» и Морено расторгли контракт по согласию сторон. Тренер выиграл 22 из 62 матчей во главе команды
Роберт Морено покинул пост главного тренера «Сочи».
Южане сообщили о расторжении соглашения с испанским специалистом по обоюдному согласию сторон.
Вместе с Робертом Морено клуб также покидают и его помощники.
«В настоящий момент ведется работа по формированию нового тренерского штаба, который будет представлен в ближайшее время», – говорится в заявлении команды.
В этом сезоне южане набрали 1 балл в 7 матчах сезона Мир РПЛ.
Морено возглавлял «Сочи» с декабря 2023 года. Он провел 62 матча во главе клуба: 22 победы, 17 ничьих, 23 поражения.
Президент клуба Борис Ротенберг ранее заявил, что Игорь Осинькин возглавит команду.
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости