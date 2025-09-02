«Сочи» и Морено расторгли контракт по согласию сторон. Тренер выиграл 22 из 62 матчей во главе команды

Роберт Морено покинул пост главного тренера «Сочи».

Южане сообщили о расторжении соглашения с испанским специалистом по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Робертом Морено клуб также покидают и его помощники.

«В настоящий момент ведется работа по формированию нового тренерского штаба, который будет представлен в ближайшее время», – говорится в заявлении команды.

В этом сезоне южане набрали 1 балл в 7 матчах сезона Мир РПЛ.

Морено возглавлял «Сочи» с декабря 2023 года. Он провел 62 матча во главе клуба: 22 победы, 17 ничьих, 23 поражения.

Президент клуба Борис Ротенберг ранее заявил , что Игорь Осинькин возглавит команду.