Замгенсека УЕФА Маркетти: «Интерес к ЛЧ снижался, потому что она стала предсказуемой. Изменения пошли турниру на пользу, а наши доходы выросли с 3,5 до 4,4 млрд евро»

Замгенсека УЕФА отметил положительный эффект от смены формата Лиги чемпионов.

«Все изменения были сделаны на основании длительного изучения ситуации и консультаций с клубами и партнерами. Будущее соревнований мы начали обсуждать еще до пандемии, в 2018 году. Необходимо было что-то сделать. Мы считали, что Лига чемпионов была лучшей лигой всех времен, но интерес к ней снижался, потому что она стала предсказуемой, особенно на финальной стадии. Кроме того, мы хотели, чтобы было много интересных матчей между топ-командами, чтобы они мерялись силами на всех этапах, а не только в конце. И в итоге все это пошло турниру на пользу.

Наши доходы увеличились с 3,5 млрд евро до 4,4 млрд, мы изменили систему распределения средств с учетом механизма солидарности, на который теперь выделяются 7% общего объема денег, то есть около 308 млн евро. Также мы изменили систему распределения средств между участниками с целью лучшего отражения их результатов на поле», – сказал Джорджо Маркетти.