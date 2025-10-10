36-летний Обамеянг сделал покер и был удален в игре за Габон в отборе ЧМ‑2026
Пьер-Эмерик Обамеянг забил 4 гола за сборную Габона.
36-летний форвард сделал покер в матче с Гамбией (4:3) в рамках отбора на ЧМ-2026. На 86-й минуте Обамеянг был удален за вторую желтую карточку.
Габон за тур до завершения отбора набрал 22 очка и занимает вторую позицию в группе F, на очко отставая от Кот-д′Ивуара.
