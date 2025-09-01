Морено передаст Осинькину кофемашину, которую подарил сотруднику «Сочи», а затем якобы забрал обратно («Mash на спорте»)
Роберт Морено оставит свою кофемашину Игорю Осинькину.
Сегодня президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что российский тренер сменит испанца во главе клуба.
В августе журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал, что после поражения в первом стыковом матче с «Пари НН» и отстранения от работы Морено подарил сотруднику «Сочи» кофемашину, которой пользовался на работе. Когда тренер вернулся, он якобы попросил вернуть ее обратно.
Теперь же Морено окончательно решил оставить кофемашину в клубе, но не сотрудникам, а новому главному тренеру Осинькину, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости