Морено передаст Осинькину кофемашину, которую подарил сотруднику «Сочи», а затем якобы забрал обратно («Mash на спорте»)

Роберт Морено оставит свою кофемашину Игорю Осинькину.

Сегодня президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил , что российский тренер сменит испанца во главе клуба.

В августе журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал , что после поражения в первом стыковом матче с «Пари НН» и отстранения от работы Морено подарил сотруднику «Сочи » кофемашину, которой пользовался на работе. Когда тренер вернулся, он якобы попросил вернуть ее обратно.

Теперь же Морено окончательно решил оставить кофемашину в клубе, но не сотрудникам, а новому главному тренеру Осинькину , сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».