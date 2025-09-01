Морено ждал увольнения из «Сочи». Тренер хотел скорее расторгнуть контракт и получить неустойку (Legalbet)
Роберт Морено ждал увольнения с поста главного тренера «Сочи».
Сегодня президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что Игорь Осинькин сменит испанца во главе клуба.
По данным Legalbet, Морено хотел, чтобы с ним расторгли контракт как можно скорее и выплатили неустойку.
Специалист предполагал, что доверие от руководства клуба к нему снизилось и понимал, что футболисты «не рубились» за тренера.
Сообщалось, что «Сочи» должен заплатить Морено 2 млн евро в неустойки при увольнении.
В текущем сезоне Мир РПЛ «Сочи» идет на последнем месте в таблице, набрав 1 очко в 7 матчах.
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости