Морено ждал увольнения из «Сочи». Тренер хотел скорее расторгнуть контракт и получить неустойку (Legalbet)

Роберт Морено ждал увольнения с поста главного тренера «Сочи».

Сегодня президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил , что Игорь Осинькин сменит испанца во главе клуба.

По данным Legalbet, Морено хотел, чтобы с ним расторгли контракт как можно скорее и выплатили неустойку.

Специалист предполагал, что доверие от руководства клуба к нему снизилось и понимал, что футболисты «не рубились» за тренера.

Сообщалось , что «Сочи» должен заплатить Морено 2 млн евро в неустойки при увольнении.

В текущем сезоне Мир РПЛ «Сочи » идет на последнем месте в таблице, набрав 1 очко в 7 матчах.