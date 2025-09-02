  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Морено об уходе из «Сочи»: «Я отказался от большей части своего контракта, чтобы у клуба было больше возможностей для новых приобретений. Ухожу с чистой совестью»
27

Морено об уходе из «Сочи»: «Я отказался от большей части своего контракта, чтобы у клуба было больше возможностей для новых приобретений. Ухожу с чистой совестью»

Роберт Морено заявил, что отказался от части неустойки после ухода из «Сочи».

Сегодня клуб объявил об уходе 47-летнего испанца с поста главного тренера. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

После 7 туров команда занимает последнее место в Мир РПЛ с 1 очком. Ранее сообщалось, что клуб должен заплатить тренеру 2 миллиона евро в случае увольнения. 

«Каждый этап имеет начало и конец, и сегодня мое время в роли главного тренера ФК «Сочи» подошло к завершению.

В профессиональном футболе честность и преданность клубу всегда должны стоять на первом месте. Поэтому после откровенного разговора мы совместно решили, что для команды будет правильнее разойтись разными путями.

Я искренне считаю, что это наиболее ответственное решение, которое позволит клубу успешно двигаться к своим целям в этом сезоне. Я отказался от большей части своего контракта, чтобы у клуба было больше возможностей для новых приобретений.

За год и восемь месяцев у меня накопилось только чувство благодарности. Игрокам – за их отдачу, тренерскому штабу и каждому сотруднику клуба – за профессионализм и ежедневную поддержку. И, конечно же, болельщикам. Я ощущал вашу поддержку на каждом матче, особенно в трудные моменты, и никогда этого не забуду.

Я ухожу с чистой совестью, зная, что отдал все ради этих цветов, и искренне желаю ФК «Сочи» больших успехов в будущем», – написал Морено в социальной сети.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36590 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Роберта Морено
logoпремьер-лига Россия
соцсети
logoСочи
logoРоберт Морено
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сочи» и Морено расторгли контракт по согласию сторон. Тренер выиграл 22 из 62 матчей во главе команды
19вчера, 06:15
Морено ждал увольнения из «Сочи». Тренер хотел скорее расторгнуть контракт и получить неустойку (Legalbet)
211 сентября, 19:24
Морено передаст Осинькину кофемашину, которую подарил сотруднику «Сочи», а затем якобы забрал обратно («Mash на спорте»)
571 сентября, 14:40
Ротенберг подтвердил, что Осинькин сменит Морено в «Сочи»: «Получился провальный сезон. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице»
941 сентября, 11:11
Главные новости
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
920 минут назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
4049 минут назад
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
4858 минут назад
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
24сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
30сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
48сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
53сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
93сегодня, 07:14
Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»
129сегодня, 06:39
Ко всем новостям
Последние новости
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
39 минут назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
17 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
331 минуту назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
234 минуты назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18
Глава Серии А: «Проведение Евро-2032 без «Сан-Сиро», «Ла Скала» в мире футбола, стало бы поражением Италии»
2сегодня, 07:54
Директор ЦСКА Шипов: «Ставка на воспитанников – большая гордость. Сделаем все, чтобы такие таланты у нас развивались»
12сегодня, 07:30