  • Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
Леонид Слуцкий отреагировал на критику Артемом Дзюбой руководства «Акрона».

Напомним, после поражения от ЦСКА (1:3) нападающий тольяттинцев обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

– В прошлом году «Акрон» занял место выше, чем то, на что он претендовал. Я смотрю матч с ЦСКА: «Акрон» говорит, что у них нет игроков. При этом Лончар и Неделчару (на самом деле Джурасович – Спортс’’) сидят на замене, хотя в прошлом году они были ключевыми игроками, капитан команды Савичев сидит на лавке.

Ты понимаешь, что на самом деле у них на лавке сидят игроки, которые качественно выглядели в прошлом году. Если они в этом году выглядят некачественно, то это вопрос к кому? 

– К Тедееву?

– Скорее. Может, у них изменилась мотивация, может, еще что-то. Но лидеры прошлого сезона не показывают свой уровень.

Может, это провокация со стороны тренера: играем молодежью, посмотрите наш состав и дайте мне игроков. Тренер посчитал, что прошлогодним сумасшедшим результатом заработал кредит, чтобы под него взяли новых игроков. Этого не произошло, не знаю по каким причинам. Может, нет денег, может, нет желания, может, нет понимания.

И это провокация в лице Дзюбы, когда он говорит: «Мы что, хотим вылететь?»…

– Вы недовольны этими словами?

– Недоволен. Я ему об этом говорил. Я считаю, что его использовали.

Когда в старте три игрока по 19-20 лет, в этом нет ничего страшного. И ведь ты их мог заменить Лончаром, Неделчару и Савичевым – и вот тебе состав без молодых игроков. Вопрос как «Акрон» решает эту ситуацию внутри.

Если меня как тренера вызывает руководитель и говорит: «Извини, в этом году трансферов не будет. Пожалуйста, обходись теми, кто есть, но задачи мы продолжаем ставить максимальные». Я такое слышал семь лет. Ты говоришь либо «Ок», либо «Слушайте, скорее всего, я не смогу в таких условиях дать тот или иной результат». Но выносить это в медиа, на мой взгляд, неправильно.

«Акрон» в своих рамках, в своей игровой зоне, где должен быть. Трансферы, которые они сделают или сделали, принципиально ничего не поменяют. Чтобы сделать команду принципиально другого уровня, нужны принципиально другие деньги. Один-два игрока, которых они берут сейчас, глобально ничего не изменят.

– Кто использовал Дзюбу?

– Ему говорили: «Слушай, надо вот сказать, потому что мои слова не доходят до руководства».

– Это был Тедеев?

– Я не знаю: это был конкретно тренер, кто-то из тренерского штаба, может, массажиста подослали.

– Почему не думаете, что это мысли самого Дзюбы?

– Может быть, у него эти мысли и есть.

Ко мне подошел один игрок и сказал: «Я очень недоволен нашей селекцией. Когда мы усилимся?». Я ответил: «Маркус, сейчас везем двух сумасшедших центральных полузащитников. Клянусь, топовые ребята». А Маркус был центральным полузащитником. Больше Маркус ко мне не подходил с вопросами такого рода.

Когда Дзюба это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он, – сказал в выпуске «Это футбол, брат!» экс-тренер сборной России, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 12 сентября примет «Шаньдун Тайшань», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
