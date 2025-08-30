Агент Дзюбы о словах про слабый состав «Акрона»: «Конфликта с руководством клуба нет. Артем – большая личность в футболе, сказал, что посчитал нужным. Он переживает за команду»

Агент Дзюбы заявил, что у Артема нет конфликта с руководством «Акрона».

Напомним, после поражения от ЦСКА (1:3) нападающий «Акрона» обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

Позднее Дзюба отсутствовал в заявке на матч с «Локомотивом » (0:2) в 3-м туре Фонбет Кубка России, но присутствовал на стадионе.

«Многие связывает отсутствие Артема в заявке на матч с «Локомотивом» с его недавними словами про усиление команды. В очередной раз удивляюсь падению уровня нашей спортивной журналистики, при этом всех под одну гребенку не стоит тащить. Искренне был поражен рядом статей и комментариев про конфликт Артема с руководством клуба, что якобы его последствия привели к тому, что футболист не играл в четверг. Это вызывает улыбку на лице.

Во‑первых, если бы люди были чуть профессиональнее, они бы посмотрели на предыдущие кубковые матчи «Акрона» и увидели бы, что Артема не было в заявке.

Во‑вторых, очевидно, что никакого конфликта у Артема с руководством клуба нет. И многие наблюдательные журналисты прекрасно могли видеть, как Артем перед игрой был на бровке, на позитиве общался с генеральным директором «Акрона » Константином Клюшевым. И в‑третьих, могу сказать уважаемому Владиславу Радимову и остальным экспертам, что попкорн они могут доставать сколько угодно, только наблюдать за «очередным конфликтом» Дзюбы не придется.

Да, Артем сказал то, что сказал. На эмоциях. Если кто‑то думает, что Артем до этого ничего не говорил руководству, то он сильно ошибается. Футболист на отличной связи с менеджментом клуба. Он переживает за команду, за молодых парней, на которых выпала большая нагрузка. И если случится череда поражений, она может выбить ребят из колеи, потому что большого опыта игры в РПЛ у них нет.

Дзюба – большая личность в российском футболе, он сказал то, что посчитал нужным. Но это не значит, что его тут же наказали и лишили места в составе. Состоялся диалог у всех сторон, они друг друга услышали и дальше продолжают работать на благо «Акрона».

Надеюсь, победы придут в самое ближайшее будущее, а именно в игре с «Балтикой», – сказал представитель Дзюбы Леонид Гольдман.

