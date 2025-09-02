Божович о Дзюбе: «Артем мог бы стать хорошим спортивным директором после завершения карьеры. Хотелось бы, чтобы он был тренером, но это не та работа, которую нужно советовать»
Миодраг Божович оценил перспективы Артема Дзюбы после завершения карьеры.
– После завершения карьеры Артем Дзюба мог бы стать хорошим спортивным директором. Я бы хотел, чтобы он был тренером, но это не та работа, которую нужно советовать. Тренировать очень сложно, а быть спортивным директором полегче. Артем бы отлично справился на этой должности.
– Смог бы он быть спортивным директором «Спартака»?
– Конечно, он же еще и воспитанник клуба. Не знаю, справился бы он с этим лучше, чем Кахигао, но нужные навыки у него 100% есть, – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
Анна Сунцова
Sport24
