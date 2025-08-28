Заур Тедеев: «Вижу в Дзюбе тренерское начало. У него есть качества, чтобы стать тренером»

Заур Тедеев допустил, что Артем Дзюба может стать тренером.

«У Дзюбы есть качества, чтобы после завершения карьеры стать тренером. Вижу в нем тренерское начало.

Посмотрим, какой путь выберет Артем после профессиональной карьеры», – сказал главный тренер «Акрона ».

Дзюба хотел бы быть тренером: «Если будем выигрывать, будем много отдыхать. Зовите меня фестивальщик. Хотелось бы пошуметь – в костюмчике по бровочке, типа разбираешься в футболе»